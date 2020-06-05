Россияне гораздо чаще стали покупать конфеты и чипсы в онлайне

В апреле по сравнению с аналогичным периодом 2019 года существенно выросли онлайн-продажи некоторых товаров, среди которых шоколадные конфеты и чипсы. А вот продавцы в обычных магазинах такими результатами похвастаться не могут. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, сообщает РИА "Новости".

Исследователи выделили наиболее быстрорастущие категории товаров в онлайне и сравнили динамику с продажами в офлайне. Отмечается, что в интернете продажа развесных шоколадных конфет в апреле выросла на 561% по сравнению с апрелем прошлого года, а в офлайне рост продаж составил лишь 3%.

Покупки чипсов в онлайне выросли на 346% против 15% в физических магазинах, шоколадных плиток – на 250% против 2%. Кроме того, как отмечают специалисты, достаточно высокие темпы роста в апреле показали онлайн-продажи специй (215% против 17% в физических магазинах), шоколадной пасты (213% против 29%), соусов (199% против 5%), сметаны (193% против 22%), сливочного масла и маргарина (189% против 17%), а также растительных масел (182% против 2%).

– Бум интернет-торговли, произошедший во многом по причине пандемии, интересен в том числе и с той точки зрения, что в ассортименте онлайн-магазинов чаще представлены премиальные бренды, поэтому средние цены в аналогичных категориях товаров в интернете отличаются в большую сторону, – отмечают специалисты.

Согласно исследованию, цены, например, на шоколадные конфеты при заказе в интернете оказались в 1,5 раза больше, чем в офлайне, что не помешало росту категории. Чипсы в онлайне были в 1,3 раза дороже, чем в обычном магазине, шоколадные плитки – в 1,7 раза дороже, корм для кошек подорожал в 2 раза.