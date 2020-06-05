Протестующие в Нью-Йорке попытались прогнать мэра города со сцены

В Нью-Йорке, где, как и во многих городах США, проходят массовые акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, собравшиеся на митинг освистали мэра Билла Де Блазио, который хотел обратиться к ним с речью. Трансляция его выступления велась в прямом эфире по ТВ и в соцсетях.

Организатор мероприятия обратился к митингующим с просьбой "принять с уважением" градоначальника, однако, как только он закончил говорить и Де Блазио начал идти к микрофону, толпа потребовала его ухода со сцены, со всех сторон посыпались цензурные и не очень лозунги.

“Let us welcome, with respect, the mayor of New York City, Bill de Blasio.”



Crowd answers with loud boos at Brooklyn vigil for George Floyd. https://t.co/sRjzb8ejYu pic.twitter.com/nrNbNBa4Rl — Dan Linden (@DanLinden) June 4, 2020

В ситуацию вмешалась жена мэра, афроамериканка Чирлейн Маккрэй. Она призвала людей к спокойствию и попросила собравшихся выслушать её супруга, после чего тот смог подойти к микрофону. При этом толпа всячески пыталась сорвать его выступление.

Mayor Bill de Blasio’s speech at the memorial for George Floyd in Brooklyn was met with boos and jeers, despite requests from organizers for the crowd not to do so. pic.twitter.com/3Yr96RiaMj — Spectrum News NY1 (@NY1) June 4, 2020

В ходе речи мэр пообещал жителям, что в ближайшем будущем намерен добиться масштабных изменений не только в городе, но и во всей стране, и заявил, что в скором времени все жители смогут увидеть перемены в полиции Нью-Йорка.