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Протестующие в Нью-Йорке попытались прогнать мэра города со сцены

При этом его жену толпа согласилась выслушать.

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В Нью-Йорке, где, как и во многих городах США, проходят массовые акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, собравшиеся на митинг освистали мэра Билла Де Блазио, который хотел обратиться к ним с речью. Трансляция его выступления велась в прямом эфире по ТВ и в соцсетях.

Организатор мероприятия обратился к митингующим с просьбой "принять с уважением" градоначальника, однако, как только он закончил говорить и Де Блазио начал идти к микрофону, толпа потребовала его ухода со сцены, со всех сторон посыпались цензурные и не очень лозунги.

В ситуацию вмешалась жена мэра, афроамериканка Чирлейн Маккрэй. Она призвала людей к спокойствию и попросила собравшихся выслушать её супруга, после чего тот смог подойти к микрофону. При этом толпа всячески пыталась сорвать его выступление.

В ходе речи мэр пообещал жителям, что в ближайшем будущем намерен добиться масштабных изменений не только в городе, но и во всей стране, и заявил, что в скором времени все жители смогут увидеть перемены в полиции Нью-Йорка.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп не намерен посещать церемонию прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, из-за гибели которого во время задержания начались массовые протесты в стране, сопровождающиеся волной насилия и мародёрства.

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