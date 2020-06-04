СМИ: Трамп не приедет на похороны афроамериканца, из-за гибели которого начались протесты в США

Президент США Дональд Трамп не планирует присутствовать на церемонии прощания и похоронах афроамериканца Джорджа Флойда, после гибели которого во время задержания начались массовые акции протеста и беспорядки в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в США на ближайшие дни намечено несколько мероприятий в память о погибшем, в четверг прощание прошло в Миннеаполисе, а также в Нью-Йорке, в выходные такие же мероприятия запланированы в Северной Каролине, а в понедельник — в Техасе. Там же должны состояться похороны, и, по данным агентства, в распорядке президента не запланировано посещение ничего из перечисленного.