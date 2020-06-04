В Госдепе считают, что России следует "убраться" с Ближнего Востока

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в ходе видеосеминара в вашингтонском Институте Ближнего Востока заявил, что в последние годы политика страны в отношении региона была сплошным политическим промахом и способствовала усилению влияния России на его страны.

В пример он привёл ситуацию в Сирии, где, по его словам, экс-президент США Барак Обама "приветствовал приход РФ", рассчитывая, что это поставит Москву в затруднительное положение. Однако последней удалось не просто перевернуть ход войны, но и сохранить государственный строй под руководством избранного президента Башара Асада.

— Краеугольным камнем американской политики последние 45 лет было удержание России вдали от Ближнего Востока <...> сейчас она играет там деструктивную роль, и поэтому должна убраться из региона, — сказал Шенкер.

Он уверен, что успех России в окончании гражданской войны в Сирии, которая продолжается с 2011 года, также подтолкнул Москву к действиям в Ливии, где та, как ни удивительно, тоже играет "продуктивную или стабилизирующую роль". Правда, на чём основываются его доводы относительно участия РФ как такового, он не уточнил. По всей видимости, это основывается на бездоказательных обвинениях о переброске авиации.