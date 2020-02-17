В Кремле заверили, что Путин не отправлял войска в Ливию

Поводом для вопроса стало сообщение нескольких СМИ о том, что на территории Оренбургской области якобы состоялись закрытые похороны российского военного.

Президент РФ Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и не давал согласия на проведение каких-либо операций. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Путин не отправлял войска в Ливию, никаких приказов [на этот счёт] не отдавал, — сказал он Лайфу.

Поводом для вопроса стало сообщение нескольких СМИ о том, что на территории Оренбургской области якобы состоялись закрытые похороны российского военного, на которые не пускали журналистов. Песков отметил, что не слышал об этом и не знает, как объяснить этот инцидент.

— Никаких российских войск в Ливии нет, — повторил он.