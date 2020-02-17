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Регион
Опубликовано 17 февраля 2020, 12:56
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В Кремле заверили, что Путин не отправлял войска в Ливию

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Поводом для вопроса стало сообщение нескольких СМИ о том, что на территории Оренбургской области якобы состоялись закрытые похороны российского военного.

Президент РФ Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и не давал согласия на проведение каких-либо операций. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Путин не отправлял войска в Ливию, никаких приказов [на этот счёт] не отдавал, — сказал он Лайфу.

Поводом для вопроса стало сообщение нескольких СМИ о том, что на территории Оренбургской области якобы состоялись закрытые похороны российского военного, на которые не пускали журналистов. Песков отметил, что не слышал об этом и не знает, как объяснить этот инцидент.

Никаких российских войск в Ливии нет, — повторил он.

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София Алабина
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