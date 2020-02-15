В МИД РФ опровергли слова Эрдогана о том, что Россия руководит войной в Ливии

Ранее президент Турции заявил, что этому якобы есть подтверждение.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов опроверг слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что якобы Россия руководит войной в Ливии.

— Это не соответствует действительности и реальному положению дел, — заявил Богданов.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии "на самом высоком уровне". По словам президента Турции, якобы существует фото, на котором позируют командующий Ливийской армией, глава МИД РФ, глава Генштаба ВС и ещё один человек, которого Эрдоган назвал главой "Вагнера".