Лавров рассказал об изменениях в Ливии после Берлинской конференции

Он отметил, что конечным гарантом территориальной целостности могут выступать только сами ливийцы, а не международное сообщество.

Несмотря на состоявшуюся в Берлине конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, в самой североафриканской стране обстановка не претерпела кардинальных изменений, а разгоревшийся конфликт невозможно разрешить за одну встречу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете La Stampa.

— В принципе, в этом нет ничего удивительного. Противоречия между основными участниками ливийского конфликта зашли настолько далеко, что разрешить их в рамках одного мероприятия, пусть даже и такого представительного, как берлинский форум, невозможно, — сказал Лавров.

Российский министр указал, что масштабные встречи по ливийскому вопросу проводились и раньше — в Париже, Палермо и Абу-Даби, однако каких-либо изменений в лучшую сторону после них не последовало. В то же время он отметил, что после Берлинской конференции есть "позитивные подвижки".

— Приступил к работе совместный военный комитет "5+5", начата практическая подготовка запуска механизма Форума политического диалога. Завязываются межливийские консультации по экономической проблематике. Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования, — продолжает Лавров.

Отвечая на вопрос обеспечения территориальной целостности Ливии, глава российского МИД подчеркнул, что гарантом этого должны выступать сами ливийцы, международное сообщество же может в том лишь содействовать.

Ситуация в Ливии обострилась в 2011 году после смерти Муаммара Каддафи, когда страна оказалась под управлением избранного народом парламента с одной стороны и одобряемого ООН Правительства национального согласия с другой.