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Регион
Опубликовано 2 февраля 2020, 04:05

Маршал Хафтар подтвердил участие в переговорах "5+5" по Ливии в Женеве

Фото © Twitter / UNSMIL

Фото © Twitter / UNSMIL

На встрече со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саляме он также обсудил вопросы работы политической и экономической комиссий.

Военные Ливийской национальной армии (ЛНА) примут участие в переговорах формата "5+5" в Женеве, об этом сообщается на официальной странице Миссии ООН по поддержке Ливии в "Твиттере".

Фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах Объединённой военной комиссии "5+5", которые должны скоро начаться в Женеве, — отмечается в сообщении.

Хафтар заявил об этом на встрече со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саляме. Также обсуждались вопросы работы экономической и политической комиссий.

19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии, которую посетил президент РФ Владимир Путин, а также фельдмаршал Хафтар и другие мировые лидеры. На ней были затронуты основные вопросы мирного урегулирования в стране. По итогам было принято совместное заявление.

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Дарья Хомякова
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