Маршал Хафтар подтвердил участие в переговорах "5+5" по Ливии в Женеве
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На встрече со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саляме он также обсудил вопросы работы политической и экономической комиссий.
Военные Ливийской национальной армии (ЛНА) примут участие в переговорах формата "5+5" в Женеве, об этом сообщается на официальной странице Миссии ООН по поддержке Ливии в "Твиттере".
SRSG @GhassanSalame & DSRSG-Political Stephanie Williams met today in Rajma with Field Marshal Khalifa Haftar, who confirmed LNA’s participation in the Joint Military Commission (5+5) talks, expected to start soon in Geneva. They also discussed the Political & Economy tracks. pic.twitter.com/yLMDZWSVH0— UNSMIL (@UNSMILibya) February 1, 2020
— Фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах Объединённой военной комиссии "5+5", которые должны скоро начаться в Женеве, — отмечается в сообщении.
Хафтар заявил об этом на встрече со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саляме. Также обсуждались вопросы работы экономической и политической комиссий.