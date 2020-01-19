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Регион
Опубликовано 19 января 2020, 17:23

Путин приехал на родину Mercedes на своём лимузине Aurus — видео

Российский лидер и канцлер Германии Ангела Меркель пошутили о познаниях генсека ООН в русском языке.

Видео © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин приехал на российском лимузине Aurus к зданию Ведомства федерального канцлера Германии в центре Берлина. Главу государства у дверей встречали канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Путин обменялся парой фраз с Меркель и Гутерришем на короткой церемонии фотографирования. Генсек ООН что-то сказал российскому лидеру. Увидев это, Ангела Меркель уточнила у Путина, неужели Гутерриш знает русский. Президент России пошутил, что "чуть-чуть".

Что касается Aurus, то эта машина впервые задействована в официальном мероприятии в столице Германии. Можно сказать, что этот автомобиль новой российской премиум-марки стал первой её ласточкой на родине Mercedes и Audi.

Ожидается, что на берлинский саммит прибудут также лидер Франции Эмманюэль Макрон, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Майк Помпео и стороны ливийского конфликта — фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНС Фаиз Сарадж.

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Александр Юнашев
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