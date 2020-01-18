Глава МИД Германии сообщил, что в конференции по Ливии примут участие Сарадж и Хафтар
В дипведомстве ожидают, что участники договорятся об эмбарго на поставки вооружений в североафриканскую страну.
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил участие главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара в международной конференции по Ливии, которая пройдёт в Берлине в это воскресенье. Об этом сообщает Bild am Sonnatag.
— С моей точки зрения, они могут один за другим изложить собственные представления по ситуации в Ливии. Я надеюсь, что оба воспользуются возможностью взять в ливийские руки будущее страны, — отметил министр.
По словам Мааса, Германия заинтересована продолжать поддерживать политический процесс в Ливии. В то же время он сдержанно отреагировал на предложение о миротворческой миссии ЕС в ближневосточной стране.
Ранее Лайф рассказал, что Путин и Меркель обсудили вопросы предстоящей конференции по Ливии.
Напомним, Хафтар и Сарадж накануне посетили Москву для урегулирования конфликта, однако командующий ЛНА покинул российскую столицу, не подписав соглашение.
Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото © AP Photo / Boris Grdanoski