Глава МИД Германии сообщил, что в конференции по Ливии примут участие Сарадж и Хафтар

В дипведомстве ожидают, что участники договорятся об эмбарго на поставки вооружений в североафриканскую страну.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил участие главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара в международной конференции по Ливии, которая пройдёт в Берлине в это воскресенье. Об этом сообщает Bild am Sonnatag.

— С моей точки зрения, они могут один за другим изложить собственные представления по ситуации в Ливии. Я надеюсь, что оба воспользуются возможностью взять в ливийские руки будущее страны, — отметил министр.

По словам Мааса, Германия заинтересована продолжать поддерживать политический процесс в Ливии. В то же время он сдержанно отреагировал на предложение о миротворческой миссии ЕС в ближневосточной стране.

Ранее Лайф рассказал, что Путин и Меркель обсудили вопросы предстоящей конференции по Ливии.