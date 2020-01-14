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Регион
Опубликовано 14 января 2020, 09:09

Маршал Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня в Ливии

Халифа Хафтар. Фото © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy

Халифа Хафтар. Фото © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy

Накануне в Москве состоялись интенсивные консультации между сторонами конфликта.

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар посчитал, что в договоре о прекращении огня в стране не были учтены требования (ЛНА). Об этом заявил фельдмаршал, комментируя свой отказ подписать в Москве соглашение с главой правительства Национального согласия Фаизом Сараджем.

Проект игнорирует многие из требований ливийской армии, — приводит слова Хафтара телеканал Al Arabiya.

Накануне стороны ливийского конфликта прибыли в Москву для участия в переговорах. После интенсивных консультаций подписи под соглашением поставили Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. Маршал Хафтар попросил на раздумье время до утра 14 января. Утром стало известно, что он со сторонниками покинул Москву без подписания документа. По данным местных СМИ, бои в Триполи возобновились.

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Алёна Темирчиева
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