Путин и Меркель обсудили вопросы предстоящей конференции по Ливии
Президент России провёл сегодня телефонный разговор с канцлером Германии.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы, касающиеся предстоящей международной конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, — говорится в сообщении.
В разговоре затронуты различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии.
Напомним, ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин посетит Берлин 19 января для участия в конференции.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил