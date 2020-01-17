Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 января 2020, 16:53

Путин и Меркель обсудили вопросы предстоящей конференции по Ливии

Президент России провёл сегодня телефонный разговор с канцлером Германии.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы, касающиеся предстоящей международной конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель,  говорится в сообщении.

В разговоре затронуты различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии.

Напомним, ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин посетит Берлин 19 января для участия в конференции.

BannerImage

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Варвара Романова
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Путин
  • Ливия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar