Путин и Меркель обсудили вопросы предстоящей конференции по Ливии

Президент России провёл сегодня телефонный разговор с канцлером Германии.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы, касающиеся предстоящей международной конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, — говорится в сообщении.

В разговоре затронуты различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии.