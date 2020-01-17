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Регион
Опубликовано 17 января 2020, 15:37

Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

На встрече 19 января планируется обсудить запуск диалога под эгидой ООН.

Президент России Владимир Путин 19 января посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках встречи предполагается обмен мнениями по проблемам урегулирования ливийского кризиса, в частности касательно вопросов скорейшего прекращения боевых действий, а также запуска широкого политического диалога под эгидой ООН, отмечается в сообщении.

В итоговом документе конференции будут зафиксированы ключевые договорённости.

Ранее сообщалось, что участие в Международной конференции по Ливии в Берлине примет госсекретарь США Майк Помпео.

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Варвара Романова
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