Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине
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На встрече 19 января планируется обсудить запуск диалога под эгидой ООН.
Президент России Владимир Путин 19 января посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В рамках встречи предполагается обмен мнениями по проблемам урегулирования ливийского кризиса, в частности касательно вопросов скорейшего прекращения боевых действий, а также запуска широкого политического диалога под эгидой ООН, отмечается в сообщении.
В итоговом документе конференции будут зафиксированы ключевые договорённости.
Ранее сообщалось, что участие в Международной конференции по Ливии в Берлине примет госсекретарь США Майк Помпео.