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Регион
Опубликовано 17 января 2020, 00:00

Помпео примет участие в конференции по урегулированию ливийского конфликта

Фото © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Фото © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Встреча пройдёт 19 января в столице ФРГ, Берлине, куда также была приглашена российская сторона.

Государственный секретарь США Майк Помпео примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

Помпео отправится в Берлин 19 января, чтобы принять участие в международной конференции по Ливии, которую совместно организовали Германия и ООН в рамках состоящего из трёх пунктов и представленного Совету Безопасности ООН плана спецпредставителя [генсекретаря] ООН [по Ливии] Гасана Саламе, — говорится в сообщении.

Отмечено также, что 20 января госсекретарь США отправится в столицу Колумбии, Боготу, где посетит конференцию, посвящённую теме борьбы с терроризмом. Там он также должен встретиться с главой страны Иваном Дуке и рядом региональных лидеров. 21 января в графике Помпео запланирован перелёт в Коста-Рику, а 23 января он выступит во Флориде с речью "о внешней политике президента Дональда Трампа", детали которой, впрочем, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Берлине 19 января пройдёт международная конференция по Ливии на высшем уровне. Правительство ФРГ также пригласило российскую сторону принять в ней участие.

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Вера Павлова
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