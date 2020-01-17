Помпео примет участие в конференции по урегулированию ливийского конфликта

Встреча пройдёт 19 января в столице ФРГ, Берлине, куда также была приглашена российская сторона.

Государственный секретарь США Майк Помпео примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

— Помпео отправится в Берлин 19 января, чтобы принять участие в международной конференции по Ливии, которую совместно организовали Германия и ООН в рамках состоящего из трёх пунктов и представленного Совету Безопасности ООН плана спецпредставителя [генсекретаря] ООН [по Ливии] Гасана Саламе, — говорится в сообщении.

Отмечено также, что 20 января госсекретарь США отправится в столицу Колумбии, Боготу, где посетит конференцию, посвящённую теме борьбы с терроризмом. Там он также должен встретиться с главой страны Иваном Дуке и рядом региональных лидеров. 21 января в графике Помпео запланирован перелёт в Коста-Рику, а 23 января он выступит во Флориде с речью "о внешней политике президента Дональда Трампа", детали которой, впрочем, не раскрываются.