Россию пригласили на конференцию по Ливии в Берлине
Фото © Flickr / Francisco Anzola
Во встрече примут участие глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и генерал Халифа Хафтар.
В Берлине 19 января пройдёт международная конференция по Ливии на высшем уровне. Правительство ФРГ пригласило российскую сторону принять в ней участие.
— Канцлер Германии Ангела Меркель по договорённости с генеральным секретарём Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем приняла решение провести в Ведомстве федерального канцлера 19 января конференцию по Ливии на уровне глав государств и правительств, — отмечается в сообщении кабмина.
Во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств. Также приглашены глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и генерал Халифа Хафтар.
Как уже сообщал Лайф, 13 января стороны ливийского конфликта прибыли в Москву для участия в переговорах. После интенсивных консультаций подписи под соглашением поставили Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. А вот маршал Хафтар попросил на раздумья время до 14 января. Уже утром стало известно, что он со сторонниками покинул Москву без подписания документа. 12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия во главе с Сарраджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует Хафтар.