Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление по итогам встречи

Было принято несколько постановлений для военного и экономического урегулирования в стране.

Участники международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине, приняли совместное заявление по итогам встречи. Соответствующий документ был опубликован на сайте Правительства Германии.

Отмечается, что участники конференции принимают политику невмешательства в ливийский конфликт, однако его стороны должны прекратить перемещение вооружённых сил по стране. Все нерегулярные формирования должны быть разоружены и со временем интегрированы в официальные структуры. Также было принято решение наложить эмбарго на поставку оружия всем участникам столкновений и следить за его выполнением.

Также в Ливии должно появиться единое и эффективное правительство, а мирный процесс должен сопутствовать свободным парламентским и президентским выборам. Должны появиться единая армия, полиция и структура безопасности под управлением центральной власти.

Отмечается, что ООН должна оказать содействие переговорам в стране, в том числе немедленно создать технические группы и вводить санкции против тех, кто нарушает перемирие. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что Военный комитет по Ливии соберётся скоро в Женеве, а в ближайшие две-три недели состоится встреча по экономическим реформам.

Также участники конференции по ливийскому урегулированию предложили создать "механизм экономического восстановления для Ливии" под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Сабха, Сирт и Триполи. Они призвали все стороны гарантировать безопасность нефтяных объектов и не совершать никаких враждебных акций против топливной инфраструктуры страны.