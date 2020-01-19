Меркель рассказала об итогах международной конференции по Ливии в Берлине
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Она подчеркнула, что были согласованы эмбарго на поставки вооружений сторонам конфликта и постоянный мониторинг исполнения этого решения.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала об итогах международной конференции по Ливии, которая состоялась 19 января в Берлине, сообщает ТАСС.
Она отметила, что переговоры были "серьёзными и интенсивными", по их итогам были согласованы эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и постоянный контроль исполнения этого решения.
— Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше, — подчеркнула Меркель и добавила, что у конфликта может быть "только политическое решение".
Канцлер добавила, что принятые в Берлине документы должен одобрить Совет Безопасности ООН. По словам Меркель, участники конференции договорились о всеобъемлющем плане урегулирования.
Напомним, 19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии, её посетил президент РФ Владимир Путин. Он провёл краткие переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарём США Майком Помпео, а также перед началом заседания встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Путину главное условие для нормализации отношений между Соединённым Королевством и Россией.