Путин провёл краткие переговоры с Макроном и Помпео "на полях" конференции по Ливии

Также российский лидер успел пообщаться с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи.

В преддверии проходящей в Берлине конференции по ситуации в Ливии президент России Владимир Путин провёл короткую неформальную беседу с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарём США Майком Помпео.

Как сообщает ТАСС, с представителем США российский лидер пообщался сразу после церемонии совместного фотографирования участников конференции. Путин и Помпео пожали друг другу руки и вместе пошли в сторону зала заседания. При этом разговор проходил без участия переводчиков.

Уже находясь в зале заседания, Владимир Путин кратко поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа также велась без переводчиков, но с российской стороны участие принимал ещё и и.о главы МИД РФ Сергей Лавров.