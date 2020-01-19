Путин провёл краткие переговоры с Макроном и Помпео "на полях" конференции по Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео и президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Также российский лидер успел пообщаться с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи.
В преддверии проходящей в Берлине конференции по ситуации в Ливии президент России Владимир Путин провёл короткую неформальную беседу с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарём США Майком Помпео.
Как сообщает ТАСС, с представителем США российский лидер пообщался сразу после церемонии совместного фотографирования участников конференции. Путин и Помпео пожали друг другу руки и вместе пошли в сторону зала заседания. При этом разговор проходил без участия переводчиков.
Уже находясь в зале заседания, Владимир Путин кратко поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа также велась без переводчиков, но с российской стороны участие принимал ещё и и.о главы МИД РФ Сергей Лавров.
Напомним, на международную конференцию в Берлине приглашены представители Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США и Франции. На переговоры также прибудут глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Как констатировал президент России Владимир Путин, ранее Москва и Анкара уже добились прекращения в стране крупномасштабных боевых действий.