Путин констатировал прекращение полномасштабных военных действий в Ливии

Президент РФ выразил надежду на то, что конфликт в стране будет разрешён полностью.

Москва и Анкара уже достигли хорошего результата на пути к достижению мира в Ливии, добившись прекращения в стране крупномасштабных боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Берлине.

— Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то, что определённые инциденты имеют место до сих пор, всё-таки обе стороны прислушались к нашему призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены, — обратился российский лидер к турецкому коллеге.

По мнению Путина, международная конференция по урегулированию ливийского кризиса в Берлине стала возможна благодаря усилиям России и Турции. Президент РФ также выразил надежду на то, что диалог будет продолжен и конфликт в Ливии будет разрешён полностью.