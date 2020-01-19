Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 января 2020, 16:40

Путин констатировал прекращение полномасштабных военных действий в Ливии

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ выразил надежду на то, что конфликт в стране будет разрешён полностью.

Москва и Анкара уже достигли хорошего результата на пути к достижению мира в Ливии, добившись прекращения в стране крупномасштабных боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Берлине.

Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то, что определённые инциденты имеют место до сих пор, всё-таки обе стороны прислушались к нашему призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены, — обратился российский лидер к турецкому коллеге.

По мнению Путина, международная конференция по урегулированию ливийского кризиса в Берлине стала возможна благодаря усилиям России и Турции. Президент РФ также выразил надежду на то, что диалог будет продолжен и конфликт в Ливии будет разрешён полностью.

На международную конференцию в Берлине приглашены представители Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США и Франции. На переговоры также прибудут глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Путин
  • Ливия
  • берлин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar