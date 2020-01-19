Лавров заявил, что стороны конфликта в Ливии сделали маленький шаг вперёд на конференции в Берлине

В целом российская сторона считает встречу весьма полезной, однако решать придётся всё равно самим ливийцам.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января 2020 года, стороны сделали маленький шаг по сравнению со встречей в Москве.

— Ливийские стороны сделали маленький шаг вперёд по сравнению со встречей в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый военный комитет, — заявил он.

Лавров добавил, что в целом российская сторона считает конференцию весьма полезной, и подчеркнул, что решать всё равно придётся самим ливийцам, но у них пока не получается завязать серьёзный диалог из-за существенных различий в подходах.