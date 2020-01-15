СМИ: Хафтар прибудет на берлинскую конференцию по урегулированию в Ливии

Сам командующий пока не подтвердил поступившую информацию.

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибудет на конференцию в Берлине, посвящённую проблеме урегулирования ситуации в Ливии. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на свои источники.

— Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции, — сказал источник.

Со стороны самого командующего и вооружённых сил официальных заявлений пока не поступило.

В Берлине 19 января пройдёт международная конференция по Ливии на высшем уровне. Во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств. Также приглашены глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и маршал Халифа Хафтар.