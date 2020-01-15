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Регион
Опубликовано 15 января 2020, 01:06

СМИ: Хафтар прибудет на берлинскую конференцию по урегулированию в Ливии

Фото © Ivan Sekretarev / AP / TASS

Фото © Ivan Sekretarev / AP / TASS

Сам командующий пока не подтвердил поступившую информацию.

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибудет на конференцию в Берлине, посвящённую проблеме урегулирования ситуации в Ливии. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на свои источники.

Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции, — сказал источник.

Со стороны самого командующего и вооружённых сил официальных заявлений пока не поступило.

В Берлине 19 января пройдёт международная конференция по Ливии на высшем уровне. Во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств. Также приглашены глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и маршал Халифа Хафтар.

Ранее маршал ЛНА покинул Москву, не подписав соглашения с правительством Национального согласия Фаиза Сараджа. Он объяснил это тем, что проект документа игнорирует многие требования ливийской армии.

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Дарья Хомякова
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