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Регион
Опубликовано 19 января 2020, 17:05

В Берлине началась конференция по Ливии с участием Путина

Лидеры нескольких государств обсудят, как можно добиться прекращения боевых действий в этой стране.

В Берлине началась международная конференция по Ливии на высшем уровне. Участие в ней принимают лидеры нескольких государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.

На конференцию были приглашены представители Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США и Франции. На переговоры также прибудут глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

Перед главным мероприятием Владимир Путин встретился с лидером Турции и констатировал прекращение полномасштабных военных действий в Ливии.

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Фото © ТАСС / FILIP SINGER

Андрей Григорьев
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