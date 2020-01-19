В Берлине началась конференция по Ливии с участием Путина

Лидеры нескольких государств обсудят, как можно добиться прекращения боевых действий в этой стране.

В Берлине началась международная конференция по Ливии на высшем уровне. Участие в ней принимают лидеры нескольких государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.

На конференцию были приглашены представители Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США и Франции. На переговоры также прибудут глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.