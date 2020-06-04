Оператор газопровода "Северный поток — 2" рассказал, кто проиграет от расширения американских санкций

Оператор трубопровода "Северный поток — 2" в данный момент анализирует возможные последствия для проекта, если закон, который ранее был внесён в сенат США, предполагающий расширение американских санкций в отношении газопровода, вступит в силу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

Там отметили, что из-за препятствования проекту со стороны американских властей пострадают европейские страны, которым придётся платить за газ гораздо больше, если газопровод не будет введён в эксплуатацию.

— Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен, а также пренебрежение правом Европейского союза определять своё собственное энергетическое будущее, — рассказали в пресс-службе.

Представители оператора "Северного потока — 2" также подчеркнули, что энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в данный проект почти по одному миллиарду евро. А ждёт окончания строительства трубопровода более тысячи компаний из 25 стран.

Ранее сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2" уже внесён в сенат США. Он отметил, что законопроект направлен на тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода.