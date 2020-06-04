Порноактрису сняли с самолёта после речи в поддержку убитого Джорджа Флойда

Австралийскую порноактрису Эль Нокс (Elle Knox) сняли с самолёта авиакомпании United Airlines после её высказываний в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в ходе жестокого задержания полицейскими. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Отмечается, что 28-летняя девушка летела из Хьюстона в Сан-Франциско, где должна была сделать пересадку и лететь в Сидней. Когда её лайнер приземлился, Нокс встала и обратилась ко всем пассажирам этого рейса.

— Это не моя страна, я австралийка. Но я заметила, что вашей демократии угрожают. Не бездействуйте. Решите, какую часть истории вы выбираете, — сказала актриса.

Фото © Instagram / knoxelle 1 / 2

По словам Нокс, люди аплодировали её словам, однако после этого в салон воздушного судна вошли полицейские, которые и вывели порноактрису. После этого её отвели в администрацию аэропорта, где угрожали запретом на перелёт в Австралию.

— Мне сказали, что я не могу выступать с политическими заявлениями на борту американской авиакомпании, но я ответила, что это было заявление, защищающее права человека, — отметила Нокс.