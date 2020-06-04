Порноактрису сняли с самолёта после речи в поддержку убитого Джорджа Флойда

Австралийскую порноактрису Эль Нокс (Elle Knox) сняли с самолёта авиакомпании United Airlines после её высказываний в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в ходе жестокого задержания полицейскими. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Отмечается, что 28-летняя девушка летела из Хьюстона в Сан-Франциско, где должна была сделать пересадку и лететь в Сидней. Когда её лайнер приземлился, Нокс встала и обратилась ко всем пассажирам этого рейса.
— Это не моя страна, я австралийка. Но я заметила, что вашей демократии угрожают. Не бездействуйте. Решите, какую часть истории вы выбираете, — сказала актриса.
По словам Нокс, люди аплодировали её словам, однако после этого в салон воздушного судна вошли полицейские, которые и вывели порноактрису. После этого её отвели в администрацию аэропорта, где угрожали запретом на перелёт в Австралию.
— Мне сказали, что я не могу выступать с политическими заявлениями на борту американской авиакомпании, но я ответила, что это было заявление, защищающее права человека, — отметила Нокс.
Однако после разбирательства актрису всё-таки отпустили, на следующий день она смогла улететь на родину.
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