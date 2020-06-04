Около половины россиян сократят расходы на отдых и отпуск

Около половины россиян в ближайшее время планируют сократить долю расходов на досуг и отпуск, а также различные процедуры и концерты. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир" совместно с The Boston Consulting Group (BCG).

Траты на отпуск и отдых планируют сократить 49% респондентов, тогда как 41% опрошенных уменьшат расходы на спа-процедуры и концерты. Ещё 38% граждан намерены меньше тратить на общественный транспорт. Кроме того, 44% планируют снизить расходы на билеты в кинотеатры.

В то же время потребители стали гораздо быстрее приспосабливаться к новым реалиям, а 35% и вовсе собираются вернуть уровень трат на еду, косметику, одежду и обувь на докризисный уровень.