Около половины россиян сократят расходы на отдых и отпуск

Около половины россиян в ближайшее время планируют сократить долю расходов на досуг и отпуск, а также различные процедуры и концерты. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир" совместно с The Boston Consulting Group (BCG).
Траты на отпуск и отдых планируют сократить 49% респондентов, тогда как 41% опрошенных уменьшат расходы на спа-процедуры и концерты. Ещё 38% граждан намерены меньше тратить на общественный транспорт. Кроме того, 44% планируют снизить расходы на билеты в кинотеатры.
В то же время потребители стали гораздо быстрее приспосабливаться к новым реалиям, а 35% и вовсе собираются вернуть уровень трат на еду, косметику, одежду и обувь на докризисный уровень.
— При этом 84% россиян отметили, что ситуация пока не отразилась на их благосостоянии или у них просто нет сберегательного счёта, в то время как 6% опрошенных в Москве и 4% по России даже заявили о росте накоплений, — также уточняется в исследовании.
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