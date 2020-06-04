Посол России в США заявил о готовности Москвы обсудить сохранение Договора по открытому небу

Выход США из международного Договора по открытому небу подрывает евро-атлантическую безопасность, а звучащие в этот момент в Вашингтоне утверждения о неполном соблюдении договора Россией требуют хоть каких-то конкретных комментариев. Но даже в такой ситуации Москва всегда была и будет готова обсуждать продолжение сотрудничества в рамках соглашения. Об этом говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова.

— Несмотря на абсурдность большинства обвинений, мы всегда демонстрировали открытость к обсуждению вопросов, которые волнуют Вашингтон. Существует Консультативная комиссия по открытому небу — механизм, созданный специально для этих целей, — написал Антонов.

По его словам, у России тоже есть ряд претензий к США по соблюдению документа, которые она готова обсудить. Это касается, в частности, обеспечения безопасности экипажей, ограничений на максимальную дальность полётов и их высоту. Однако он подчёркивает, что шаги Вашингтона указывают на то, что ему выгоднее избавиться от соглашения, которое "связывает его по рукам и ногам", чем попытаться сохранить его.

Антонов также привёл в пример ситуацию с запретом полётов над Калининградской областью, которого в действительности не существует, за исключением отдельных районов. При этом 90% региона и вовсе можно рассмотреть с территорий соседних государств — участников НАТО. В свою очередь, у России есть доступ примерно к 3% территории Аляски, что, по словам дипломата, не совсем соответствует "балансу интересов".

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, который позволяет его участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной активностью. Однако позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могут вернуться к соглашению при одном условии — его соблюдении Россией.