Молния разорвала напополам самый большой флаг США – видео

В американском штате Висконсин одна из главных местных рукотворных достопримечательностей - самый большой в мире флаг США размером 21 на 42,6 метра и весом 154 килограмма разорвался на две части после попадания молнии. Об этом сообщает телеканал Wish 12 news.

Конструкция, высота которой по заявлениям строителей выше Статуи Свободы почти на 100 футов (30,48 м), пострадала от сильных гроз, которые обрушились сразу на несколько районов и уже оставили без электричества около 30 тысяч домов.

Журналисты отмечают, что в ходе строительства флагштока было потрачено 680 кубических ярдов ( почти 520 кубических метров) и более 500 галлонов (более 1800 литров) краски.