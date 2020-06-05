Депутат Рады рассказал о "капитуляции" Украины

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что условия новой программы Международного валютного фонда (МВФ) по кредитованию Незалежной являются "вопросом капитуляции". Об этом он рассказал в эфире телеканала "112".
— Люди, не умеющие управлять, стали во главе государства, и сегодня им поручили в тяжелейшее время управлять экономикой. Поэтому МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс — где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине закрылись школы, — отметил нардеп.
По словам Рабиновича, он не понимает, почему власти Украины не видят, что разговаривают "с откровенными врагами".
— Когда международная финансовая организация предлагает пенсионерам ещё поднять пенсионный возраст — вы с врагами разговариваете. Когда МВФ говорит: возьмите уничтожьте собственную медицину — вы разговариваете с врагами, — подчеркнул парламентарий.
По мнению Вадима Рабиновича, условия кредита, которые выставили Украине, — это "вопрос капитуляции", когда страну "завоевали в войне и оккупанты диктуют самые страшные условия".
Ранее глава партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые предлагает МВФ по новой программе кредитования Украины, неприемлемы для Киева и не будут поддержаны ни правительством, ни народом. Однако он уточнил, что речь идёт не о нынешнем соглашении, а о следующем.