Депутат Рады рассказал о "капитуляции" Украины

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что условия новой программы Международного валютного фонда (МВФ) по кредитованию Незалежной являются "вопросом капитуляции". Об этом он рассказал в эфире телеканала "112".

— Люди, не умеющие управлять, стали во главе государства, и сегодня им поручили в тяжелейшее время управлять экономикой. Поэтому МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс — где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине закрылись школы, — отметил нардеп.

По словам Рабиновича, он не понимает, почему власти Украины не видят, что разговаривают "с откровенными врагами".

— Когда международная финансовая организация предлагает пенсионерам ещё поднять пенсионный возраст — вы с врагами разговариваете. Когда МВФ говорит: возьмите уничтожьте собственную медицину — вы разговариваете с врагами, — подчеркнул парламентарий.

По мнению Вадима Рабиновича, условия кредита, которые выставили Украине, — это "вопрос капитуляции", когда страну "завоевали в войне и оккупанты диктуют самые страшные условия".