В Приморье с 7 июня отменяют 14-дневный карантин для приезжающих

Властями Приморского края совместно с региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом вводится новый порядок въезда в край на пассажирском транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Приморья.

— Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по CoViD-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Новый порядок въезда начнёт действовать с воскресенья, 7 июня, — сообщили в пресс-службе региона.

Сообщается, что прибывающие в Приморье должны указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет при отсутствии признаков ОРВИ гости и вернувшиеся домой жители края смогут отправиться в то место, куда они планировали, без помещения на 14-дневный карантин.

В Приморском крае за время эпидемии было выявлено 2211 случаев инфицирования коронавирусом. Уже выздоровело 1290 жителей региона, 21 человек умер.