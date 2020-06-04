Американские исследователи создали "всемогущий" антибиотик

Специалистам из Принстонского университета в США удалось найти соединение, с помощью которого можно создать уникальный препарат, побеждающий даже самые устойчивые к антибиотикам бактерии. О результатах исследования говорится в журнале Cell.
Сообщается, что такой антибиотик сможет атаковать бактерии как изнутри, так и снаружи. Такой препарат может стать мощным оружием против грамотрицательных бактерий, которые практически не поддаются воздействию из-за внешней оболочки.
Кроме того, к этому виду антибиотика не привыкают бактерии, которые обычно быстро приспосабливаются и вырабатывают резистентность. В связи с этим новое соединение получило название "иррезистин". При этом, как отмечают учёные, оно абсолютно безопасно для людей.
Руководитель данного исследования — профессор Земером Гитай — заявил, что новый препарат может побороть даже самых сильных противников — от кишечной палочки до стафилококка и гонококка, которые ранее были устойчивы ко всем антибиотикам.
— Это первый антибиотик, который без сопротивления воздействует и на грамположительные, и на грамотрицательные бактерии. Мы надеемся, что в будущем это приведёт к появлению новых типов антибиотиков, — отметил эксперт.
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