"Между нами была страсть". Солист "Иванушек" признался, что у него был роман с Жанной Фриске

Солист популярной российской группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал о том, что в своё время у него был роман с Жанной Фриске. В этом он признался в эфире программы "Секрет на миллион". Передача выйдет на экраны 6 июня, но её анонс опубликован на сайте телеканала НТВ.

По словам музыканта, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а именно Жанна Фриске, которая в те годы выступала в группе "Блестящие".

— Были молодые. Да, между нами была страсть, — заявил Андреев.

Он также признался, что Фриске очень хотела семью. Однако их отношения прекратились из-за того, что у певцов был очень сложный гастрольный график.

Кирилл Андреев с 2000 года женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У супругов есть 19-летний сын Кирилл.