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"Между нами была страсть". Солист "Иванушек" признался, что у него был роман с Жанной Фриске

По его словам, отношения прекратились из-за тяжёлых графиков артистов.

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Фото © Instagram / ivanyshki_international, __zhannafriske__

Солист популярной российской группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал о том, что в своё время у него был роман с Жанной Фриске. В этом он признался в эфире программы "Секрет на миллион". Передача выйдет на экраны 6 июня, но её анонс опубликован на сайте телеканала НТВ.

По словам музыканта, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а именно Жанна Фриске, которая в те годы выступала в группе "Блестящие".

Были молодые. Да, между нами была страсть, — заявил Андреев.

Он также признался, что Фриске очень хотела семью. Однако их отношения прекратились из-за того, что у певцов был очень сложный гастрольный график.

Кирилл Андреев с 2000 года женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У супругов есть 19-летний сын Кирилл.

Жанна Фриске стала российской знаменитостью после выступления в составе группы "Блестящие", позже она начала сольную карьеру. 15 июня 2015 года певица умерла после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

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