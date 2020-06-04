Студенты из Подмосковья два года воровали одежду из бутиков на глазах у охраны

Группа предприимчивых российских студентов придумала хитроумный способ воровства одежды из магазинов в торговых центрах, при этом у них нередко получалось обменять её на деньги в этих же торговых точках. Схема успешно работала на протяжении почти двух лет. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

— Группа подыскивала людей, которые не прочь "легко и безопасно" заработать. Нужно было находить в торговых центрах посетителей с покупками и якобы для участия в акциях выпрашивать у них чеки, — отмечается в публикации.

После этого организатор с сообщником отправлялись в магазины, откуда пришли чеки, подыскивали там аналогичные вещи, снимали с них защитный магнит и ждали третьего — так называемого "эпизодического" — участника, который соглашался на всё это за небольшой процент. Он заходил в магазин с пустым пакетом, туда помещалась ранее "обезмагниченная" вещь, которую он якобы купил и пришёл сдать. Если её принимали — "покупатель" получал 15% от стоимости, остальное уходило организаторам.

В некоторых случаях главарь просто отдавал вещь случайному подельнику и называл магазин, в таком случае последнему доставалось только 10%. Самым большим "уловом" за два года стало пальто за 20 тысяч рублей, а общая сумма краж составила 299 тысяч рублей.

Пойманы студенты были в феврале 2019 года охранником, который обратил внимание на странные перемещения пришедших якобы за покупками молодой пары и ещё одного парня и вызвал полицию. Всех задержали по горячим следам, один из них по пути в отделение попытался незаметно выбросить 15 чеков и самодельное приспособление для снятия магнитных клипс. Все ранее были несудимы.