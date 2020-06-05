Специалисты предупреждают о всплеске венерических заболеваний после коронавируса

Исследователи считают, что после пандемии коронавируса может произойти резкое увеличение случаев венерических заболеваний. Об этом пишут "Известия".

Учёные отмечают, что в мире сейчас падает число заболеваний гриппом и другими респираторными заболеваниями на фоне тех мер, которые были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако, по их мнению, в ближайшем будущем может начаться всплеск других заболеваний, в частности, инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

В связи с пандемией CoViD-19 многие медучреждения приостановили свою работу по лечению и профилактике ИППП.

По данным специалистов, только в США были приостановлены 83% программ по профилактике и лечению ВИЧ-заболеваний. 66% медучреждений сократили объёмы скрининга и тестирования на сексуальное здоровье, 60% стали оказывать меньше услуг по лечению половых инфекций, 57% были перепрофилированы в центры по лечению пациентов с коронавирусом.

— Переориентация сил здравоохранения привела к сокращению мер и усилий по борьбе со вспышками ИППП. Лечение пациентов и их половых партнеров проводилось на условиях физического дистанцирования и минимизации личных посещений клиники. Терапия назначалась преимущественно с использованием телемедицины на основании общих симптомов, — отметила гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Екатерина Ожогина.

Врачи утверждают, что такие методы лечения малоэффективны при половых инфекциях.