Российские мужчины тратят в супермаркетах больше, чем женщины

Российские мужчины при походах в супермаркеты зачастую тратят больше, нежели представительницы прекрасного пола. Такие данные банка "Русский стандарт" публикует РИА "Новости".

Отмечается, что мужчины не только тратят, но и ходят в магазины больше, нежели женщины. У представителей сильного пола зафиксировано 8,4 похода в магазин в месяц, тогда как у женщин — 7,1.

— Мужчины, к слову, и тратят здесь больше: средний чек "мужской" покупки выше женской на 7,2% и составляет 671 рубль, — отмечается в сообщении.