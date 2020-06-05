Премьер-министр Японии не поедет 24 июня в Москву на Парад Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на Параде Победы, который должен состояться 24 июня. Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на представителя правительства.

— Премьер-министр не приедет в Россию на церемонию. Без привлечения лишнего внимания эта история сойдёт на нет, — приводит издание его слова.

Ожидалось, что глава японского правительства будет присутствовать на Параде Победы в Москве 9 Мая, после чего планировалось также проведение двусторонней встречи с Владимиром Путиным, однако на фоне пандемии коронавируса поездка была отменена, а новая не обсуждалась.