Билл Гейтс заявил, что не планирует чипировать всё человечество

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что ставшие в последнее время популярными теории заговора о том, что он планирует чипировать жителей планеты через вакцину от коронавируса, не имеют ничего общего с реальностью. Его слова приводит издание Business Insider.

– Некоторые эксперты начали распространять дезинформацию о том, что Гейтс каким-то образом стоит за созданием коровируса и хочет получить прибыль от него, – отмечается в публикации.

По словам Гейтса, подобные обвинения очень сложно отрицать, потому они "глупые и странные". Он также отметил, что никогда не занимался разработкой микрочипов. При этом интерес его фонда к разработке вакцины от коронавируса такой же, как и к созданию лекарств от других опасных заболеваний.

В публикации также указывается, что Гейтс обратил внимание на опасность пандемий для человечества ещё несколько лет назад, а в 2016 году даже поделился своими соображениями на этот счёт с президентом США Дональдом Трампом. До этого набрало популярность в Интернете видео его выступления на ежегодной конференции американского частного некоммерческого фонда TED.