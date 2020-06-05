НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Билл Гейтс заявил, что не планирует чипировать всё человечество

Он также отверг обвинения в причастности к пандемии коронавируса.

24

Фото © ЕРА/ТАСС

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что ставшие в последнее время популярными теории заговора о том, что он планирует чипировать жителей планеты через вакцину от коронавируса, не имеют ничего общего с реальностью. Его слова приводит издание Business Insider.

Некоторые эксперты начали распространять дезинформацию о том, что Гейтс каким-то образом стоит за созданием коровируса и хочет получить прибыль от него, – отмечается в публикации.

По словам Гейтса, подобные обвинения очень сложно отрицать, потому они "глупые и странные". Он также отметил, что никогда не занимался разработкой микрочипов. При этом интерес его фонда к разработке вакцины от коронавируса такой же, как и к созданию лекарств от других опасных заболеваний.

В публикации также указывается, что Гейтс обратил внимание на опасность пандемий для человечества ещё несколько лет назад, а в 2016 году даже поделился своими соображениями на этот счёт с президентом США Дональдом Трампом. До этого набрало популярность в Интернете видео его выступления на ежегодной конференции американского частного некоммерческого фонда TED.

Миллиардер отметил, что несмотря на необоснованность всех теорий заговора о нём и вакцине от коронавируса, подобные сообщения вкупе с антипрививочными настроениями могут затруднить приобретение коллективного иммунитета. Он также призвал сразу после разработки вакцины в первую очередь распространить её в страны со слабо развитой системой здравоохранения.

Выбор редакции

Loading...