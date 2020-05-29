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Девушка выложила селфи из ванной, не заметив, чем в этот момент занимался её парень на заднем плане

Когда спустя полчаса Шэннон осознала оплошность, она и её подруга чуть не разрыдались от смеха.

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Фото © Instagram / _shanrose_

22-летняя Шэннон Батт из Глостершира, Великобритания, стала новым героем "Твиттера", после того как опубликовала фото своего не самого блестящего момента. Девушка выложила селфи из ванной, которое на первый взгляд выглядело прилично. Но подпись к снимку заставила присмотреться повнимательнее — в зеркале позади Шэннон виднелась часть её парня Генри — пусть не самая лучшая, но весьма выдающаяся, пишет Unilad.

Фото © Twitter / Shannon

Это фото провисело в моём инстаграме 37 минут, прежде чем я заметила, что мой парень подтирается и его прекрасно видно в зеркале. Ну офигеть теперь

Шэннон Батт

Девушка пояснила, что она долго выбирала ракурс для селфи, поэтому, когда Генри зашёл в ванную, она не обратила особого внимания. И даже фото она опубликовала не сразу, а спустя пару дней, так и не заметив неприличное отражение. Друзья Шэннон пришли в восторг от её оплошности и посоветовали рассказать о ней в "Твиттере" с разрешения Генри. Девушка последовала совету, и не зря — пятая точка её парня набрала 127 тыс. лайков и 10,5 тыс. ретвитов.

Фото © Instagram / _shanrose_

Зачем нам это видеть, "Твиттер" что, место для дерьмовых фоток? хаха

project-youth-gen-2

Кто, блин, вытирается стоя? Парень, который хочет попасть в зеркало, чтобы заслужить минуту славы для своей девушки

Sam

Я не вижу у него бумагу, в ваших краях её до сих пор не завезли в магазины?

Niall Collins

Фото © Instagram / _shanrose_

Один добрый пользователь "Твиттера" даже отредактировал фото Шэннон, удалив оттуда зеркало, и счастливая девушка запостила его в своём инстаграме взамен старого. Но, пока Шэннон радовалась, под её публикацией в "Твиттере" разразилась настоящая битва. Половина пользователей недоумевала, почему Генри вытирается стоя, а вторая была возмущена дикостью и глупостью первой, отстаивая право парня делать всё так, как ему угодно.

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