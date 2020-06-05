За сутки задержаны около 300 участников протестов в Нью-Йорке

Примерно 300 демонстрантов, участвовавших в массовых акциях протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, были арестованы полицией в Нью-Йорке. Об этом заявил начальник местной полиции Дермот Шиа, его выступления показывал телеканал NY1.
– Протесты начались в минувший четверг и продолжались в пятницу, субботу и воскресенье. Но в последние три ночи мы наблюдали снижение числа арестов с примерно 700 за ночь до примерно 500, а минувшей ночью – до примерно 300. Аресты применяются к тем, кто совершает акты насилия, занимается мародерством или нападает на полицейских, – отметил Шиа.
По словам главы полиции Нью-Йорка, некоторые протестующие наполняли цементом бутылки из-под воды и кидали их в полицейских.
Кроме того, Шиа пообещал провести расследование по фактам превышения полномочий его подчинёнными.
– Я знаю, что большинство моих сотрудников действовали крайне профессионально и сдержанно при самых трудных обстоятельствах. Но могли быть несколько случаев, которые сейчас расследуются, и расследование этих инцидентов идет без проволочек. Могу сказать, что нескольким полицейским может грозить увольнение, – резюмировал начальник полиции города.
Напомним, массовые протесты в США идут уже десятые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне, Афинах и Вене.