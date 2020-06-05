За сутки задержаны около 300 участников протестов в Нью-Йорке

Примерно 300 демонстрантов, участвовавших в массовых акциях протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, были арестованы полицией в Нью-Йорке. Об этом заявил начальник местной полиции Дермот Шиа, его выступления показывал телеканал NY1.

– Протесты начались в минувший четверг и продолжались в пятницу, субботу и воскресенье. Но в последние три ночи мы наблюдали снижение числа арестов с примерно 700 за ночь до примерно 500, а минувшей ночью – до примерно 300. Аресты применяются к тем, кто совершает акты насилия, занимается мародерством или нападает на полицейских, – отметил Шиа.

По словам главы полиции Нью-Йорка, некоторые протестующие наполняли цементом бутылки из-под воды и кидали их в полицейских.

Кроме того, Шиа пообещал провести расследование по фактам превышения полномочий его подчинёнными.

– Я знаю, что большинство моих сотрудников действовали крайне профессионально и сдержанно при самых трудных обстоятельствах. Но могли быть несколько случаев, которые сейчас расследуются, и расследование этих инцидентов идет без проволочек. Могу сказать, что нескольким полицейским может грозить увольнение, – резюмировал начальник полиции города.