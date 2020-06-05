Полицейский в Нью-Йорке разбил голову дедушке во время зачистки улицы — видео

Видео © Twitter / WBFO

В американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, сотрудник правоохранительных органов во время зачистки городской площади от протестующих толкнул пожилого мужчину, который шёл навстречу оцеплению, отчего тот упал на землю и ударился головой. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

Как передаёт телеканал WBFO, 75-летний пострадавший в результате инцидента был доставлен в медицинский центр округа Эри. По данным медиков, состояние мужчины оценивается как стабильное, тяжесть полученных им травм не уточняется.

Спустя несколько часов после инцидента главный комиссар городской полиции Байрон Локвуд прокомментировал случившееся и заявил, что увиденное им на видеозаписи было "позорным" действием сотрудников и они оба были отстранены от исполнения обязанностей в тот же вечер. Он также пообещал провести полное расследование.