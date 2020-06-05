В Мексике протестующие против жестокости полиции подожгли патрульного – видео

В столице мексиканского штата Халиско, городе Гвадалахара на центральной площи состоялась акция протеста против жестокости полиции, участники которой требовали расследования гибели Джованни Лопеас, который скончался после задержания. Однако мирное собрание переросло в столкновения с правоохранителями и поджоги.
Первоначально беспорядки начинались как локальные стычки агрессивно настроенных граждан с полицией, в ходе одной из которых недалеко от Дворца правительства протестующие подожгли патрульного на мотоцикле. Его напарники смогли оперативно потушить пламя, получил ли он травмы - не сообщается.
В дальнейшем градус обстановки только повышался, пока не начались беспорядки. Собравшиеся начали громить стёкла зданий, оттеснили полицейских и сожгли два патрульных внедорожника. По меньшей мере двое правоохранителей пострадали, были арестованы трое наиболее активных протестующих.
Поводом для акции протеста стала гибель 30-летнего штукатура Джованни Лопес кторый был задержан в одном из пригородов Гвадалахары в начале мая и предположительно, был избит в полицейском участке, после чего скончался от полученных травм в больнице.
Акции протеста против полицейского насилия проходят в эти дни также в США, где во время задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Волна протестов охватила не только город Миннеаполис, в котором всё и произошло, но также и другие города, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон. Были ранены более ста полицейских, по крайней мере 11 человек погибли. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне и Афинах.