В Ухани снова вылечили всех пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань в провинции Хубэй выписали последних трёх пациентов, у которых был выявлен коронавирус. За последние месяцы это уже вторая победа над вспышкой заболевания здесь. Об этом сообщила пресс-служба правительства провинции Хубэй.

До этого начиная с 4 апреля в городе была нулевая статистика по числу новых пациентов с коронавирусом, с 8 апреля были сняты ограничения на выезд и въезд, а последний из ранее заболевших был выписан 26 апреля. Однако уже 9 мая начали поступать новые пациенты с положительным диагнозом. Из-за этого возобновилось массовое тестирование всех жителей города на наличие симптомов заболевания. С 1 июня число новых случаев снова уменьшилось до нуля. Всего за время эпидемии было выявлено 50 тысяч случаев, скончалось более 3,8 тысячи человек.