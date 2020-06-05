Московские врачи прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с коронавирусом

Столичные медики прилетели на Камчатку, чтобы оказать помощь местным коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава на своей странице в "Инстаграме".

— На Камчатку прибыли врачи на помощь в борьбе с коронавирусом. Уже завтра опытные специалисты из Москвы приступят к работе в учреждениях здравоохранения, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском была выявлена коронавирусная инфекция. Позже власти региона уточнили, что инфицировано 44 сотрудника. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отстранил от должности главного врача станции за нарушение правил санитарной безопасности и дисциплины.