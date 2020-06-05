Московские врачи прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с коронавирусом

Столичные медики прилетели на Камчатку, чтобы оказать помощь местным коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава на своей странице в "Инстаграме".
— На Камчатку прибыли врачи на помощь в борьбе с коронавирусом. Уже завтра опытные специалисты из Москвы приступят к работе в учреждениях здравоохранения, — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском была выявлена коронавирусная инфекция. Позже власти региона уточнили, что инфицировано 44 сотрудника. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отстранил от должности главного врача станции за нарушение правил санитарной безопасности и дисциплины.
В регионе меры, введённые из-за распространения вируса, были продлены до 11 июня. Всего на Камчатке за всё время зарегистрировано 984 человека с коронавирусом, 384 уже выздоровели, 18 пациентов умерли.
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