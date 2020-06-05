Косметологи объяснили, как оградить себя от проблем с кожей из-за маски и перчаток

Тканевые маски эффективно защищают человека от вирусов и бактерий, но не от проблем с кожей, как и перчатки. Поэтому коже рук и лица требуется постоянный уход. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказали опрошенные эксперты.

По словам врача-косметолога Галины Каштановой, маску обязательно следует менять каждые два часа, при этом лучше выбирать именно одноразовые медицинские, а не просто тканевые маски, поскольку на последних могут скапливаться микроорганизмы.

— Если уж они носят какие-то тряпочные [маски], то их нужно регулярно проглаживать, по крайней мере ... Ухаживать надо обязательно, как обычно: умылся, обязательно лосьон и, может быть, протирать мирамистином зону под маской, — приводит агентство её слова.

Она также отметила, что постоянное ношение перчаток может привести к нарушению экосистемы на коже рук. Учитывая это, не следует перебарщивать с их мытьём, а лучше делать это "разумно" — после улицы, контакта с деньгами, но не постоянно, иначе защита будет нарушена. А после мытья пользоваться детским кремом. При этом сами перчатки лучше выбирать хирургические, с тальком.

— Необработанные перчатки способствуют потливости рук, создают среду для размножения микробов, грибов. Это может привести к обострению экзем, дерматита. Опылять необработанные перчатки можно, например, циндолом, — говорится в публикации.