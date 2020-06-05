Захарова резко отреагировала на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

США должны помнить, что результатом их военного присутствия в странах Ближнего Востока стали смерти и разрушения, прежде чем утверждать, что Россия "должна убираться" из этого региона. Так резко ответила на высказывания помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить. Только смерти и разрушения, — прокомментировала РИА "Новости" заявления Госдепа дипломат.

Как предположила Захарова, возможно, никакого противоречия в словах Шенкера и нет и он действительно видит в разрушительных действиях США пример "удачного проекта".