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Захарова резко отреагировала на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

Как отметила дипломат, Дэвиду Шенкеру стоило уточнить, что он считает позитивным итогом от нахождения США в этом регионе.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова. Фото © ТАСС / Александр Щербак

США должны помнить, что результатом их военного присутствия в странах Ближнего Востока стали смерти и разрушения, прежде чем утверждать, что Россия "должна убираться" из этого региона. Так резко ответила на высказывания помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить. Только смерти и разрушения, — прокомментировала РИА "Новости" заявления Госдепа дипломат.

Как предположила Захарова, возможно, никакого противоречия в словах Шенкера и нет и он действительно видит в разрушительных действиях США пример "удачного проекта".

Как сообщал Лайф, Россия может расширить своё военное присутствие на территории Сирии, в частности увеличить количество российских военных баз.

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