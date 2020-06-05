Бюджет Петербурга сэкономил миллионы на художественной подсветке

График художественной подсветки в Петербурге был пересмотрен после введения режима ограничений, вызванных коронавирусом: теперь огни гаснут в 23:00, тогда как обычно выключались в четыре утра. Это решение было принято для оптимизации расходов городского бюджета, сообщает газета "Петербургский дневник".

— Отключение подсветки в ночные часы позволит сэкономить за лето 13,6 миллиона рублей. Однако обычные уличные фонари будут работать без изменений, — рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

В учреждении "Ленсвет" в свою очередь рассказали, что без подсветки осталось около 500 объектов. Это телебашня, большинство мостов и фасады зданий. Исключением стали памятники, мемориальные надписи, а также объекты подсветки, автоматическая система включения которых совмещена с уличным освещением. В частности, в обычном режиме подсвечиваются такие знаковые для города объекты, как стела и надпись "Город-герой Ленинград" на площади Восстания, обозначения годов Великой Отечественной войны на площади Мужества, Блокадная подстанция на набережной Фонтанки, а также монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.