Бюджет Петербурга сэкономил миллионы на художественной подсветке

График художественной подсветки в Петербурге был пересмотрен после введения режима ограничений, вызванных коронавирусом: теперь огни гаснут в 23:00, тогда как обычно выключались в четыре утра. Это решение было принято для оптимизации расходов городского бюджета, сообщает газета "Петербургский дневник".
— Отключение подсветки в ночные часы позволит сэкономить за лето 13,6 миллиона рублей. Однако обычные уличные фонари будут работать без изменений, — рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.
В учреждении "Ленсвет" в свою очередь рассказали, что без подсветки осталось около 500 объектов. Это телебашня, большинство мостов и фасады зданий. Исключением стали памятники, мемориальные надписи, а также объекты подсветки, автоматическая система включения которых совмещена с уличным освещением. В частности, в обычном режиме подсвечиваются такие знаковые для города объекты, как стела и надпись "Город-герой Ленинград" на площади Восстания, обозначения годов Великой Отечественной войны на площади Мужества, Блокадная подстанция на набережной Фонтанки, а также монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
Напомним, что Москву из-за пандемии решили не украшать к 1 Мая в этом году. Были отменены праздничные видеооткрытки и подсветка зданий. Зато ко Дню Победы, несмотря на режим ограничений, украшения на улицах города всё-таки появились. Флаги с символикой праздника появились на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах, Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной, а также на центральных площадях. Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной были установлены декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а возле Триумфальной арки появилась звезда "Город-герой Москва".