Меркель назвала ситуацию в экономике самой тяжёлой за всю историю страны

Экономическая ситуация в ФРГ самая тяжёлая за всю историю страны. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.





— Мы находимся в самой тяжёлой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить, — отметила она.

Канцлер объяснила, что из-за коронавируса в Германии около семи миллионов жителей перевели на неполный рабочий день. При этом она отметила, что не знает, когда ситуация с пандемией разрешится. Но власти, по её мнению, действуют правильно.

Меркель напомнила, что ранее был принят пакет мер по стимулированию национальной экономики общим объёмом 130 миллиардов евро. Эти меры поддержки стали самыми масштабными с момента воссоединения Германии.



