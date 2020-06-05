Меркель назвала ситуацию в экономике самой тяжёлой за всю историю страны

Экономическая ситуация в ФРГ самая тяжёлая за всю историю страны. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.
— Мы находимся в самой тяжёлой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить, — отметила она.
Канцлер объяснила, что из-за коронавируса в Германии около семи миллионов жителей перевели на неполный рабочий день. При этом она отметила, что не знает, когда ситуация с пандемией разрешится. Но власти, по её мнению, действуют правильно.
Меркель напомнила, что ранее был принят пакет мер по стимулированию национальной экономики общим объёмом 130 миллиардов евро. Эти меры поддержки стали самыми масштабными с момента воссоединения Германии.
Ранее из-за коронавируса Меркель отклонила приглашение Трампа на саммит G7 в США. Судьба будущей встречи остаётся неопределённой на протяжении уже нескольких месяцев. Первоначально сам Дональд Трамп отказался от очного участия и заявил, что мероприятие состоится в формате видеоконференции. Однако затем он поделился планами всё же провести его в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.