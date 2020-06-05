В Минобороны Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Греция готова к военным действиям против Турции. Это единственный способ остановить агрессию, которая идёт со стороны Турции. Такое заявление сделал министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.
- Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии — это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил, - сказал он в эфире телеканала Star.
При этом министр отметил, что его страна не хочет военного конфликта. Но Греция намерена дать понять, что сделает всё возможное, чтобы защитить свои суверенные права.
Напомним, в декабре прошлого года делегация Греции во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Это был протест против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда турецкий лидер заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе Кипра и в Кипрской исключительной экономической зоне.