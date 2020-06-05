В Минобороны Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Греция готова к военным действиям против Турции. Это единственный способ остановить агрессию, которая идёт со стороны Турции. Такое заявление сделал министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

- Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии — это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил, - сказал он в эфире телеканала Star.

При этом министр отметил, что его страна не хочет военного конфликта. Но Греция намерена дать понять, что сделает всё возможное, чтобы защитить свои суверенные права.