На Лободу подали в суд из-за "пропаганды гомосексуализма" в клипе

На певицу Светлану Лободу подали в суд из-за клипа "Суперзвезда", релиз которого состоялся целых два года назад. По данным Mash, истец Виктор Борисов обвинил артистку в пропаганде гомосексуализма.
Мужчину возмутили моменты, где девушка застаёт своего парня за поцелуем с мужчиной и в отместку целуется со случайно пробегавшей мимо Лободой. Борисов потребовал от исполнительницы два миллиона рублей. Однако понимания истец пока не добился. Иск был оставлен без движения.
Ранее Лобода похвалилась успехами своего нового клипа на песню "Новый Рим" с альбома Sold out. Ролик всего за четыре дня набрал пять миллионов просмотров на "Ютубе".