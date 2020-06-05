На Лободу подали в суд из-за "пропаганды гомосексуализма" в клипе

На певицу Светлану Лободу подали в суд из-за клипа "Суперзвезда", релиз которого состоялся целых два года назад. По данным Mash, истец Виктор Борисов обвинил артистку в пропаганде гомосексуализма.

Мужчину возмутили моменты, где девушка застаёт своего парня за поцелуем с мужчиной и в отместку целуется со случайно пробегавшей мимо Лободой. Борисов потребовал от исполнительницы два миллиона рублей. Однако понимания истец пока не добился. Иск был оставлен без движения.