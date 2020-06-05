Правительство утвердило правила закупки средств защиты от коронавируса для волонтёров

Государство бесплатно обеспечит волонтёров и социально ориентированные некоммерческие организации средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ. Также премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила закупки средств защиты для добровольцев, помогающих государству в борьбе с пандемией.

— На эти цели по распоряжению Президента России Владимира Путина выделено более одного миллиарда рублей. Деньги пойдут на приобретение, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов, — сообщили в пресс-службе правительства.

Средства защиты будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтёрских центров. Как отметили в кабмине, это позволит обеспечить всех добровольцев, оказывающих помощь населению в условиях пандемии коронавируса, необходимым уровнем защиты.