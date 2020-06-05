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Путин заявил о важности рационального использования природных ресурсов

Глава государства назвал одной из серьёзнейших задач формирование высокой экологической культуры в обществе.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников Министерства природных ресурсов и экологии и подведомственных ему учреждений с профессиональным праздником — Днём эколога. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что вопросы рационального использования природных ресурсов входят в число общенациональных приоритетов. В этой связи перед страной стоит целый комплекс серьёзных задач. Важнейшими из них президент считает создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, а также формирование высокой экологической культуры в обществе.

Россия и впредь будет всемерно поддерживать востребованные международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды, — заключил глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, органам исполнительной власти субъектов РФ и "Газпрому" обеспечить завершение газификации в два этапа — к 2024 и 2030 годам.

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