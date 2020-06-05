Путин заявил о важности рационального использования природных ресурсов

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников Министерства природных ресурсов и экологии и подведомственных ему учреждений с профессиональным праздником — Днём эколога. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что вопросы рационального использования природных ресурсов входят в число общенациональных приоритетов. В этой связи перед страной стоит целый комплекс серьёзных задач. Важнейшими из них президент считает создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, а также формирование высокой экологической культуры в обществе.